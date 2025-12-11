【モデルプレス＝2025/12/11】タレントの熊切あさ美が12月10日、自身のInstagramを更新。キャミワンピース姿を披露し、話題となっている。【写真】45歳美人タレント「透明感すごい」黒キャミワンピ姿◆熊切あさ美、キャミワンピ姿披露熊切は「こちらは15時前」とつづり、ロケを行っているタイでのショットを披露。黒のキャミワンピース姿でにこやかに手を振る動画で、美しい肩のラインが際立っている。◆熊切あさ美のキャミワンピ