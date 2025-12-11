【モデルプレス＝2025/12/11】女優の矢田亜希子が12月10日、自身のInstagramを更新。オフショルダーの衣装姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】46歳美人女優「デコルテ綺麗すぎ」オフショルコーデ◆矢田亜希子、オールグレーコーデ公開矢田は「本日もラヴィット！ありがとうございました」とつづり、TBS系朝のバラエティ番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜／あさ8時〜）の衣装姿を披露。グレーのオフショルダーニットに