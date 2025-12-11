今日11日の近畿は所々で雨が降り、夜は北部の広い範囲で雨となるでしょう。大気の状態が不安定で雷雨となる所もある見込みです。明日12日の朝は、北部を中心に雪が降り、京都などの市街地でも雪が舞う可能性があります。明日12日は昼間の気温があまり上がらず、真冬並みの寒さとなる所が多いでしょう。しっかり防寒してお出かけください。今日11日近畿は所々に雨雲流入夜は北部で広く雨今日11日の日中は、日本海にのびる前線に