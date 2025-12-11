高知県宿毛市で冬の風物詩、だるま夕日が見られるようになりました。12月10日夕方、宿毛市の咸陽島公園です。ゆっくりと夕日が落ちていく中、写真愛好家たちが狙っていたのはー午後5時ごろ、沈む太陽がだるまのように見える「だるま夕日」です。だるま夕日は、気温と海水温との差が大きい日に見られるこの時期特有の蜃気楼の一種で、その珍しさから「幸運のだるま夕日」ともいわれています。■地元の愛好家「天気のいい日は