愛知県東海市のコンビニエンスストアに車が突っ込み、店内にいた客がけがをしました。 【写真を見る】コンビニに車が突っ込む 店内にいた客がけが 運転していたのは58歳の男性会社員 “アクセルとブレーキを踏み間違えた” 愛知･東海市 警察によりますときょう午前7時すぎ、東海市大田町の「ファミリーマート東海太田川店」に乗用車が突っ込みました。 車は店の出入り口の自動ドア付近にぶつかり、はずみでレ