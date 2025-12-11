世界で最も売れているホンダ車ゆえの難しさ12月4日、ホンダは来年2月に発売を予定しているCセグメントSUV『CR-V』に関する情報をホームページで先行公開。これに先駆けて、メディアに向けて事前説明、撮影会が行われた。【画像】大事なのは人も荷物もきちんと積めること！6代目となる新型ホンダCR-V全81枚その会場で、本田技研デザインセンターでエクステリアを担当した佐藤淳之介氏と、インテリアを担当した岡亜希子氏、ふたり