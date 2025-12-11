ノーベル平和賞の受賞者で南米ベネズエラの野党指導者、マリア・コリナ・マチャド氏が授賞式の行われたノルウェーの首都オスロに到着し、さきほど、姿を見せました。集まった人々に手を降り、ベネズエラの国歌をともに歌いました。さらにその後、外に出て来てフェンスを乗り越え、人々とふれあっています。ロイター通信によりますと、マチャド氏は10日に行われた授賞式の数時間後に現地に到着しました。政権の弾圧から身を隠しなが