きょう未明、茨城県常総市の木造住宅で火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。現在、この家の住人と連絡が取れていないということです。きょう午前3時半ごろ、常総市十花町でこの家に住む住人から119番通報がありました。警察などによりますと、消防車などあわせて13台が出動し、火はおよそ5時間後に消し止められましたが、木造2階建てと木造平屋建ての住宅2棟が全焼したほか、別の建物の一部も焼けました。この火事で