ギラン・バレー症候群を患ったことを公表した俳優小堀正博（37）が11日までにX（旧ツイッター）を更新。退院後、初めてアクションシーンの撮影に臨んだことを報告し、思いをつづった。小堀は「今日は撮影でしたが、昨年退院してから初めてアクションシーンを撮りました」と報告。「門によじ登る、殴る、殴られる、ぶっ飛ぶ。こんなことがまた出来るようになるとは。ICUで全身麻痺で寝たきりだった頃の自分に教えてあげたい。ここで