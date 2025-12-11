北秋田市の一部地域の約700軒で停電が発生しています。五城目町の一部地域で発生していた停電は解消しました。東北電力ネットワークによりますと、11日午前10時9分ごろから、北秋田市阿仁荒瀬川櫃畑地区の約10軒で、樹木接触・倒木の影響（氷雪）で停電しています。復旧の見通しはわかっていません。また、午前11時22分ごろには、北秋田市今泉地区の約100軒、大町地区の10軒未満、黒沢地区の約10軒、鷹巣地区の約400軒、前山