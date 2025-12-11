国際通貨基金（IMF）は12月10日、北京市内で記者会見を開き、中国経済年次評価報告書を紹介しました。IMFは2025年の中国経済の成長率の予測を上方修正して5．0％としました。10月発表の「世界経済見通し」と比べて0．2ポイント上方修正しました。（提供/CRI）