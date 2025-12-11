スーパーカブの「Lite」シリーズが遂に発売ホンダは、新しい基準の原付に適合した「スーパーカブ110 Lite」「スーパーカブ110 プロ Lite」「クロスカブ110 Lite」の3モデルを、2025年12月11日に発売します。近年、強化された排気ガス規制の影響で、従来の50ccエンジンを搭載した原付一種の生産は困難になっていました。国内で定番モデルとして親しまれてきた「スーパーカブ50」も、2024年12月に発売されたファイナルモデルをも