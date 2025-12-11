¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È·è¤á¤¿¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡×²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À­¤Î¤¢¤ë¥³¥á¥ó¥È¤È¥¦¥£¥ó¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¡¢Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È·è¤á¤¿¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î¼ÖÆâ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¥¦¥£¥ó¥¯¡¢¤Ï¤¸¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤òÈäÏª¡£³«¤±¤¿±¦ÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡Ö¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤âÅú¤¨¤Î¤Ê¤¤»ö¤ÏÂô»³¤¢¤ë¤«¤é¡£¸÷¤Î¤µ¤¹Êý¤ò¸þ¤¯¡£