?TBSラジオ組?が宮崎でまさかの再集結お笑いタレントの玉袋筋太郎が激レアな3ショットをXに公開して大きな話題が広がっている。「スーパースリーin宮崎」とつづられ、11月24日に宮崎市で開かれた「スナックフェス2025 in 宮崎」の企業対抗カラオケ選手権でのオフショットを紹介。俳優でミュージシャンのピエール瀧とTBSの外山惠理アナウンサーと笑顔がはじけさせる1枚となっている。TBSラジオで活躍した3人の写真に「酒の量