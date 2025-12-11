国民民主党と公明党が賛成に回り、成立の見通しが立った政府の2025年度補正予算案。ガソリン税暫定税率の廃止など両党の政策を取り込み、賛同しやすい環境を整えたことが奏功した。「第一関門」を突破した高市早苗政権だが、今国会最大の焦点である政治改革は依然として与野党の溝が埋まらず、会期末に向けて激しい駆け引きが続く。「総理や片山（さつき）大臣にリーダーシップを発揮していただいた。率直に地方が喜んでいる」