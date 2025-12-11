12月11日午前7時頃、静岡市葵区千代で横断歩道を渡っていた11歳の小学生の女児が軽乗用車にはねられました。女児は足を打ち重傷の模様とということです。 警察は過失運転傷害の疑いで静岡県焼津市に住む自称会社員の男（22）を現行犯逮捕しました。