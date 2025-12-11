牛丼チェーン店「すき家」は16日午前9時より、『サーモン丼』を販売する。【写真】青ねぎ＆コチュジャンがやみつきになる『ねぎ玉サーモン丼』同メニューは、脂のりの良いノルウェー産アトランティックサーモンの切り身を、国産米100%のごはんに盛り付けた商品。厚めにスライスしたサーモンの濃厚な旨みと、とろけるような食感を楽しめる。脂がのったサーモンをごはんと一緒に頬張ると、至福の味わいが口いっぱいに広がる。