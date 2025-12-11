ロイター通信によると、今年のノーベル平和賞受賞者でベネズエラの野党指導者マリア・マチャド氏（５８）が１１日未明、ノルウェーの首都オスロに到着した。受賞者が滞在するホテルのバルコニーから姿を現し、集まった支持者らの「自由を！」の歓声に大きく手を振って応えた。マチャド氏は独裁色を強めるニコラス・マドゥロ政権の弾圧から身を隠して活動しており、１０日の授賞式に出席できなかった。式典では、長女のアナさん