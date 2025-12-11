◇１３位佐藤翼（３７＝埼玉）２年連続２回目２回目のグランプリを前に「去年はグランプリに出たいというのが目標だったけど、今年は大きい目標で言ったら優勝、小さい目標で言ったらトライアル１ｓｔをしっかりクリアすることです。大きな目標に向かって小さなことからコツコツと丁寧に頑張りたいです」と心境を明かす。６月の戸田グラチャン、７月の徳山オーシャンカップでＳＧ連続優出。しかし、８月から１０月までＳＧだ