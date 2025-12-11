北朝鮮による拉致被害者を取り上げたパネル展が10日、神戸市中央区の兵庫県警本部などで始まった。パネル展を訪れた有本恵子さんの姉・北谷昌子さんと妹・郁子さん（手前）〈2025年12月10日 16時58分撮影 神戸市中央区・兵庫県警本部〉パネル展初日には、留学先のイギリス・ロンドンで消息不明となった神戸市長田区出身の拉致被害者、有本恵子さん（失踪当時23歳・現在65歳）の姉・北谷昌子さん（69）、妹・郁子さん（64）が訪