アジア株は上昇も上値重い、FOMC無事通過も来週は米雇用統計と消費者物価指数 東京時間11:06現在 香港ハンセン指数 25666.72（+125.94+0.49%） 中国上海総合指数 3898.71（-1.78-0.05%） 台湾加権指数 28407.13（+6.40+0.02%） 韓国総合株価指数 4153.32（+18.32+0.44%） 豪ＡＳＸ２００指数 8610.20（+30.84+0.36%） アジア株は軒並み上昇、米FOMC無事通過で安堵感が広がっている。た