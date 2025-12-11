女優・石田ゆり子がドラマ撮影の現場に差し入れした時のエピソードを、共演者だった空気階段・水川かたまりが語った。レモンケーキを差し入れした石田は、スタッフからそのことを紹介されると、まさかの言葉を口にしたのだとか。濱家が「じゃあ差し入れすんなってなっちゃう」と反応した、石田のひと言とは一体……！？ 【TVer】「注射怖がる子どもみたいに意識をそらして」５年前からハゲてきた水川かたまりが困惑