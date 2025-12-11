青森県東方沖を震源とする８日の地震を受け、ＪＲ八戸線の全線にあたる八戸駅（青森県八戸市）―久慈駅（岩手県久慈市）間（６４・９キロ）で運休が続いている。一部区間で高架橋が損傷するなどしたためで、復旧のめどは立っていない。高校生の通学など住民生活に影響が出ている。ＪＲ東日本盛岡支社によると、同線は主に太平洋沿岸を走り、計２４駅を抱える。２０１１年３月の東日本大震災では、海沿いの線路が津波で流失する