タレントの小野真弓（44）が9日、Instagramを更新。およそ1年前から治らず、「ホラー映画並み」に悪化しているという湿疹について、病院で検査を受けたことを明かした。【映像】小野真弓の近影（複数カット）ペット看護師や動物介護士などの資格を持ち、動物の保護活動に精力的に取り組んでいる小野。Instagramでは、「おかーさん」として、多数の犬や猫と暮らす様子をたびたび発信してきた。2025年12月9日の投稿では、病院