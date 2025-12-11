息子になりすまし、高齢の女性から現金を騙し取ろうとした疑いで大学生の男が逮捕されました。韓国籍の大学生、キム・ド・ヒョク容疑者（24）は、仲間らとともに、70代の女性に息子を装ってウソの電話をかけ、600万円を騙し取ろうとした疑いが持たれています。不審に思った女性が交番に届け出て、現金の受渡し場所に現れたキム容疑者を警戒していた警察官が現行犯逮捕しました。キム容疑者は調べに対し、「SNSで単発高額バイトとい