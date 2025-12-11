かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む人気番組『かまいガチ』。12月10日（水）の同番組では、第2回「キレ王決定戦」が放送された。普段は優しいイメージのある“ナメられ芸人”たちが集結し、本当はキレたら怖い一面があることを見せつけるトーナメント形式の大会「キレ王決定戦」。今回参戦する“ナメられ芸人”は山内を筆頭に、アタック西本（ジェラードン）、ジャンボたかお（レインボ