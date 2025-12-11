キュートな“フルーツにゃん”が香り付きコスメで登場！フルーツにゃんの立体マスコット付きハンドクリームと、香りつきリップ。毎日のケアがちょっと楽しくなる、mofusandのコラボコスメ指先や唇が乾いてくると、冬の足音を感じます。乾燥が気になり始める季節に手に取りたくなるのは、気分を上げてくれるアイテム。かわいさの中に、ちょっぴり大人のときめきをしのばせた“フルーツにゃん”が、この冬、新しいケア習慣を届けてく