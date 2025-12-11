THE ALFEEが公式Instagramを更新し、楽屋で高見沢俊彦、坂崎幸之助、桜井賢がクレープを食べる3ショットを披露した。 【写真】渋いスーツ姿でクレープを食べるTHE ALFEEの3人 ■ニューアルバム取材日のリラックスショット 12月24日にニューアルバム『君が生きる意味』をリリースを控えているTHE ALFEE。本投稿は、ニューアルバムのプロモーション取材のオフショットだ。「本日