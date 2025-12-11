11日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数470、値下がり銘柄数864と、値下がりが優勢だった。 個別ではリバーエレテックがストップ高。ＡＫＩＢＡホールディングスは一時ストップ高と値を飛ばした。日本電技、弘電社、テクノ菱和、ヒップ、パシフィックネットなど31銘柄は年初来高値を更新。倉元製作所、テモナ、ＮＦＫホールディングス、トップカルチャー、アウンコンサルティング