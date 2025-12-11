11日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数152、値下がり銘柄数407と、値下がりが優勢だった。 個別ではＰｏｓｔＰｒｉｍｅがストップ高。アクリート、モイは一時ストップ高と値を飛ばした。ＧＭＯメディア、松屋アールアンドディなど3銘柄は年初来高値を更新。Ｇｌｏｂｅｅ、ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド、アクセルスペースホールディングス、ビジュア