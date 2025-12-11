11日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 63014 -30.6 43150 ２. 日経Ｄインバ 10212 -23.55870 ３. 楽天Ｗブル5251 -33.0 51190 ４. 日経ベア２5086 -23.2 144.0