プロ野球・オイシックス新潟は11日、今オフに楽天を戦力外となった宮森智志投手と契約を結んだことを発表。これで3日連続での、NPB12球団でプレーしていた選手の獲得となりました。宮森投手は2021年ドラフトの育成1位で四国ILplus・高知から楽天に入団。ルーキーイヤーとなる22年の7月末に支配下契約を勝ち取ると、26試合にリリーフ登板し防御率1.54と好成績を残しました。翌年も24試合の登板をこなすも、その後は登板数が減少。4