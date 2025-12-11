11月、記者会見でタイ人少女の人身取引事件について説明する台湾の警察幹部＝台北【台北共同】東京・湯島の個室マッサージ店でタイ人少女が違法に働かされていた事件で、台湾当局は11日、台湾で拘束されていた少女の母親を、12月中にもタイに移送する見通しだと明らかにした。タイ警察が人身取引などの疑いで母親の逮捕状を取ったと発表していた。母親は台湾で売春に関わった疑いで拘束されていた。警視庁も児童福祉法違反容疑