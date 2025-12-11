公明党中央幹事会であいさつする斉藤代表（右から2人目）＝11日午前、東京都新宿区の党本部公明党の斉藤鉄夫代表は11日の党中央幹事会で、2025年度補正予算案に賛成する方針を表明した。子ども1人当たり2万円の給付が盛り込まれたことなどに触れ「公明の提案が随所に反映された」と述べた。予算案の全体像について「不十分な点もたくさんあるが、物価高対策を早く困っている方々に届けたいとの意味で、賛成を決めた」とも語っ