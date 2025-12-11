大阪・関西万博で話題集めた「人間洗濯機」が、大阪ミナミのホテルで10日より国内最速稼働開始した。【写真】道頓堀クリスタルホテルIIIスイートルーム・ファミリールームなどの様子「人間洗濯機」は、万博の大阪ヘルスケアパビリオンにサイエンスが「ミライ人間洗濯機」として出展。会場で体験できたが、抽選に漏れた人々から再体験を熱望する声が多数寄せられ、一般販売が始まっている。国内最速で稼働がスタートしたの