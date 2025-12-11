フジテレビ系「サン！シャイン」が１１日放送され、東京都渋谷区で新たに可決されたごみのポイ捨てに対する条例について取り上げた。渋谷区議会は１０日、「きなれなまち渋谷をみんなでつくる条例」改正案として、ごみのポイ捨てに過料２００００円以下の罰則とすることを可決、成立させた。同時にコンビニやテイクアウトが可能な飲食店の事業者に対しても、ごみ箱の設置や適正な管理を義務付けることも決めた。事業者設置しな