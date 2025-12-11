獄中での20日間を記したフランスのサルコジ元大統領の著書が発売された/Cyril Pecquenard/SIPA/APパリ（CNN）20日間で、213ページ。フランスのニコラ・サルコジ元大統領が、パリのサンテ刑務所での獄中生活を綴（つづ）った新著を発表した。刑務所で過ごした24時間ごとに10ページ以上の分量を書き上げた計算になる。「（刑務所は）ビジネスホテルと言っても差し支えないかもしれない。覗（のぞ）き穴付きの装甲扉さえ目に入れなけ