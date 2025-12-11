【CYBER・USBカメラ（Switch2用）】 12月11日 発売 価格：3,410円 サイバーガジェットは「CYBER・USBカメラ（Switch2用）」を12月11日に発売した。価格は3,410円。 本製品はUSB Type-C端子で接続する、Nintendo Switch 2に対応したUSBカメラ。ビデオチャットや「カメラプレイ」を楽しめる仕様で、解像度は640×480ドット、フレームレートは30fpsとなる。