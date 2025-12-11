【モデルプレス＝2025/12/11】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた瀬乃真帆子が8日、自身のTikTokを更新。ミニスカートコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。【写真】「今日好き」出身18歳美女「脚長すぎ」超ミニスカコーデ◆瀬乃真帆子、ミニスカダンスを披露瀬乃は「サビから切り取って載せようと思ったけどシュールでおもろいから全貌載せてみる