【モデルプレス＝2025/12/11】歌手のLiSAが12月10日、自身のInstagramを更新。ライブの衣装姿を公開し、話題となっている。【写真】38歳鬼滅歌手「カッコ良すぎる」超ミニ×破れた網ソックスで圧巻美脚◆LiSA、美脚輝くライブショット公開LiSAは「＃LiSAパッチウォークツアー」とつづり、写真家のHajime Kamiiisaka氏が撮影したライブ中の姿を公開。ボリューミーなロングスカートに革ジャンを合わせた衣装や、ミニ丈のワンピース衣