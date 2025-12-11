NVIDIAが自社AIチップの位置を追跡できる技術を開発したと、ロイターが報じました。同社のチップが輸出禁止国に密輸される事例の増加を受けた動きとみられています。Exclusive: Nvidia builds location verification tech that could help fight chip smuggling | Reutershttps://www.reuters.com/business/nvidia-builds-location-verification-tech-that-could-help-fight-chip-smuggling-2025-12-10/Nvidia is reportedly