俳優の木村拓哉さん（53）が2025年12月7日、自身のインスタグラムを更新。車内での自撮りショットを披露した。「みんな、元気にしてるかな...」木村さんは、「おっはようございます！」といい、車内で撮影した自然体な姿を投稿。「今日はちょいと国内移動してロケしてきます！」とつづり、「久々に逢えるであろうみんな、元気にしてるかな...」と語っていた。インスタグラムに投稿された写真では、ファーがデザインされたアウター