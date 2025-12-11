救援エドウィン・ディアス投手が加入米大リーグ・メッツからフリーエージェント（FA）になっていたエドウィン・ディアス投手がドジャースと契約合意したと9日（日本時間10日）、複数の米記者が報道した。ファンの間では、5か月前にあった“伏線”が話題を呼んでいる。注目を集めたのは、ディアスのインスタグラムに投稿された息子たちと大谷翔平投手の記念撮影。7月に行われたオールスターでのワンシーンだ。ドジャースの帽子