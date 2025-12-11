高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第11週「ガンバレ、オジョウサマ。」（第54回）が11日に放送され、ヘブン（トミー・バストウ）の本心を聞いた錦織（吉沢亮）の心情が描かれると、ネット上には「リヨ以上に錦織がダメージ負ってる」「つらいなぁ…」「切ない」などの声が集まった。【写真】明日の『ばけばけ』リヨ（北香那）の話に動揺するトキ（高石あかり）ヘブンが自