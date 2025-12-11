BIGMAMAが2026年1月1日、ニューシングル「The Parade」をデジタルリリースすることが決定した。BIGMAMAは遊園地やアトラクションが活動のテーマだ。遊園地の過ごし方は人それぞれだが、「その日の楽しかった思い出、歩き疲れた記憶、待ち時間のくだらない会話、特別な瞬間、暗くなってまだまだ帰りたくないなと思いながら、ふと見た先に光り輝くパレードが行われている」──そんな煌びやかな情景がふんだんに詰まった新曲が「The