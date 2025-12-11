１０日（日本時間１１日）に、ＦＡ野手の目玉ピート・アロンソ内野手と５年総額１億５５００万ドル（約２４２億円）で合意に達したと報じられたオリオールズが同日、ＦＡ先発投手の目玉フランバー・バルデス投手にも触手を伸ばしていると、ＭＬＢネットワークが伝えた。「オリオールズの動きはまだ終わっていない。オリオールズが、Ｆ・バルデスと交渉している」と番組内で報じた。オ軍は、打線の中核と、先発投手が補強ポイン