うぐいす餅の実態春の訪れを告げる和菓子として、多くの人々に親しまれているうぐいす餅ですが、その名前と実物の色合いとの間には違いがあります。実際の鶯（うぐいす）の体色は、灰色がかった茶色、いわゆる「鶯茶（うぐいすちゃ）」と呼ばれる地味な色彩をしています。鶯（うぐいす）これに対し、和菓子屋の店頭に並ぶうぐいす餅や、あるいは「うぐいす色」と呼ばれる色見本は、鮮やかな黄緑色をしているのが一般的です。この色