香川県警察本部 高校生に暴行を加えた疑いで香川県の16歳の男子高校生が逮捕されました。 警察によりますと逮捕された公立高校の男子生徒（16）は、2025年11月30日午後10時頃、香川県内の路上で、10代の男子高校生の顔を複数回殴った疑いが持たれています。 被害を受けた男子高校生は、11月27日にも香川県内の公園で別の男子高校生2人にブランコの近くに立たされ、2人から代わる代わる暴行を加えられ、男子高校生2人は