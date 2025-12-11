明日12日(金)は強い冬型の気圧配置となり、13日(土)にかけて北日本を中心に荒天に。その後、14日(日)から15日(月)にかけても再び荒れた天気となるでしょう。関東から九州も天気が崩れる見込みです。22日(月)から23日(火)も広い範囲で雨が降るでしょう。12日(金)は強い寒気流入15日(月)にかけて北日本はたびたび荒天に明日12日(金)は強い冬型の気圧配置となり、上空には前回(4日)よりもさらに強い寒気が流れ込む見込みです。北日