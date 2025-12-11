ガールズグループaespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）の所属事務所が、オンライン上で悪質な書き込みを行った人々に対して強硬対応に乗り出す。WINTERの所属事務所SMエンターテインメント（以下、SM）は10日、公式コメントを出し、「アーティストを公然と中傷する目的の悪意的な投稿および性的嫌がらせの掲示物を多数確認しており、これらの投稿を確認後、段階的に告訴手続きを拡大していく予定」と明らかにした。SMは最近、特